CNN: ФБР нашли данные о контактах команды Трампа с Россией

ФБР обнаружило признаки координации между помощниками президента США Дональда Трампа и предполагаемыми российскими разведчиками во время предвыборной кампании. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на CNN.

Один из независимых источников телеканала заявил, что люди из штаба Трампа «были на связи и, по всей видимости, давали отмашку на публикацию» порочащей информации о его главном сопернике - Хиллари Клинтон. Другой собеседник CNN подчеркнул, что пока у следствия мало объективных данных, а все доказательства лишь косвенные.

Расследование затруднено тем, что контакты людей Трампа с Россией прекратились, когда подозрения в такой связи начали широко обсуждаться в СМИ, сообщает CNN.

Ранее директор ФБР Джеймс Коми на слушаниях в Конгрессе заявил, что ведомство действительно расследует возможный сговор предвыборного штаба Трампа с Россией. В Белом доме на это ответили, что «расследовать и иметь доказательства - две разные вещи».

В январе 2017 года американские спецслужбы опубликовали доклад о причастности российских ведомств к хакерским атакам и попытке тем самым навредить кандидату от демократов Хиллари Клинтон. Россия объявила эти утверждения голословными.