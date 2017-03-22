Финляндия и США обсудили "российскую агрессию"

Министры обороны США и Финляндии Джеймс Мэттис и Юсси Ниинистё обсудили "российскую агрессию". Встреча прошла в Вашингтоне, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Пентагона Джеффа Дэвиса.

"Лидеры обсудили российскую агрессию, отношения Финляндии с НАТО в качестве партнера с расширенными привилегиями, а также двустороннее сотрудничество в области безопасности", - рассказал Дэвис.

При этом ранее в правительстве Финляндии подчеркнули, что Россия не представляет непосредственную угрозу для страны, а руководство РФ не подает никаких признаков, свидетельствующих о желании вмешиваться в дела Финляндии.

Отношения НАТО и России обострились в марте 2014 года. На прошлогоднем саммите в Варшаве альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше многонациональные батальоны.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не намерена нападать на какую-либо из стран-членов НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что в альянсе об этом прекрасно знают и просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а на западе - в восемь раз.