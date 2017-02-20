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Комиссия Госдумы по этике проверит Милонова после слов о предках Резника и Вишневского

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© Фото: Максим Блинов / РИА «Новости»

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Милонов сказал, что «христиане выжили, несмотря на то ​что предки Вишневского и Резника варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям».

Комиссия по этике Госдумы начала проверку заявлений депутата, члена фракции «Единая Россия» Виталия Милонова, после слов о предках депутатов петербургского ЗакСа Максима Резника и Бориса Вишневского. Об этом сообщает РБК со ссылкой на единоросса, зампреда комитета по безопасности Анатолия Выборного.

«Комиссия начала проверку. Для депутата последствия такой проверки в любом случае неприятные. Комиссия может решить попросить его принести публичные извинения либо ее решением он может быть даже лишен на время права голоса», - пояснил депутат.

Милонов подтвердил РБК факт проверки, при этом подчеркнул, что от своей позиции не отказывается. «Для тех, кто неправильно понял мои слова, я уже дал разъяснения и готов дать их вновь. Но у меня есть убеждения, и я от них не намерен отказываться. Я считаю, что сейчас мы живем в эпоху активного богоборчества. Церковь в разные века подвергалась гонениям. Это были римляне, это были большевики, а сейчас это так называемые либералы», - сказал он.

При этом Лайфу Милонов сказал, что в его словах относительно Резника и Вишневского «нечего изучать». «Если хотят пообсуждать чье-то восприятие, то я никак не могу помочь. Вопрос не в том, что мои слова могут кого-то оскорбить. Любой умный человек поймет всю абсурдность этих догадок. Для любого нормального человека нет предмета для рассмотрения. Думаю, в результате все скажут: «Вы тут все наезжаете на хорошего парня», - отметил Милонов.

В воскресенье, 12 февраля, после крестного хода в поддержку передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви Милонов сказал, что «христиане выжили, несмотря на то ​что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям».

После этого заявление Милонова было раскритиковано в том числе послом Израиля в России. Лидер фракции «Справедливая Россия» в петербургском парламенте Алексей Ковалев и вовсе потребовал у СК привлечь Милонова к уголовной ответственности за экстремизм.

Впоследствии Милонов пообещал выражаться аккуратнее, добавив, что не оскорблял евреев, а его слова о предках Резника и Вишневского были выдернуты из контекста. «Я не могу быть антисемитом, у меня жена еврейка», - резюмировал Милонов.

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