Депутат Ковалев требует СК привлечь Милонова к уголовной ответственности за экстремизм

Лидер фракции "Справедливая Россия" в петербургском парламенте Алексей Ковалев направил главе следственного комитета РФ Александру Бастрыкину заявление с требованием привлечь депутата Государственной думы Виталия Милонова к уголовной ответственности за унижение достоинства православных христиан и иудеев, возбуждение ненависти и вражды, передает Закс.ру.

Депутат Ковалев указал, что Милонов назвал нынешние церковные службы в соборе "крепостным театром, потешалками для тех, кто сюда приезжает на экскурсионных автобусах", чем, по мнению "спарведливоросса", унизил достоинство сотен прихожан.

Ковалев также указал на высказывание Милонова о предках депутатов ЗакСа Бориса Вишневского и Максима Резника, которые якобы "варили христиан в котлах".

"… тем самым Милонов с использованием средств массовой информации совершил действия, направленные на возбуждение ненависти к группе лиц по признаку происхождения", - отмечает Ковалев.

Депутат ЗакСа выразил надежду, что в случае возбуждения уголовного дела органами следствия в отношении Милонова будет назначена в том числе психолого-психиатрическая экспертиза.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", в воскресенье, 12 февраля, в акции против передачи Исаакия РПЦ у стен собора принялиу участие до 2 тыс. горожан.Собравшиеся взяли собор в живое кольцо.

В отличие от прошлых собраний, на акции 12 февраля депутатов ЗакСа представляли лишь Борис Вишневский и Максим Резник.