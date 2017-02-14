Милонов пообещал выражаться аккуратнее после слов о предках депутатов Резника и Вишневского

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов пообещал выражаться аккуратнее, но считает обвинения в экстремизме со стороны депутата петербургского ЗакС Алексея Ковалева «самопиаром», передает «Лента.ру»

«Я искренне благодарен, что так эту тему обострили. Наверное, благодаря этому я смогу еще более аккуратно выражаться, хотя куда уж более аккуратно», — заявил Милонов, добавив, что Ковалев не впервые обвиняет его в неадекватности.

«Единоросс» также подчеркнул, что не оскорблял евреев, а его слова о предках депутатов петербургского ЗакС Борисе Вишневском и Максиме Резнике были выдернуты из контекста.

«Я не могу быть антисемитом, у меня жена еврейка», — добавил Милонов.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», депутат Ковалев направил главе следственного комитета РФ Александру Бастрыкину заявление с требованием привлечь депутата Государственной думы Виталия Милонова к уголовной ответственности за унижение достоинства православных христиан и иудеев, возбуждение ненависти и вражды.

Ковалев также указал на высказывание Милонова о предках депутатов ЗакСа Бориса Вишневского и Максима Резника, которые якобы "варили христиан в котлах».

Депутат выразил надежду, что в случае возбуждения уголовного дела органами следствия в отношении Милонова будет назначена в том числе психолого-психиатрическая экспертиза.