Советником спикера Госдумы стал представитель РПЦ

Советником спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина стал представитель Русской православной церкви Александр Щипков. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Щипков стал советником на «общественных началах», в Московской патриархии он занимает пост первого заместителя председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, на котором, в числе прочего, курирует отношения РПЦ с партиями.

Глава комитета Госдумы по общественным объединениям и религиозным организациям Сергей Гаврилов предположил, что Щипков назначен на пост советника спикера для участия в работе над законопроектами, касающимися вопросов свободы совести и семейного законодательства.

Александр Щипков подтвердил «Интерфаксу» факт назначения советником Володина, однако воздержавшись от дальнейших комментариев.