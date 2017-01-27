Кремль анонсировал телефонный разговор Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп рассчитывает поговорить по телефону с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие выходные. Об этом на своей странице в Twitter сообщила корреспондент телеканала NBC Хелли Джексон.

"Президент Трамп и Владимир Путин, как ожидается, поговорят по телефону на этих выходных, согласно источнику в администрации. Первый звонок с инаугурации", - написала она.

В администрации Трампа телеканалу CNN уточнили, что телефонный разговор с президентом России намечен на 28 января. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также подтвердил дату 28 января, пишет РИА "Новости".

Днем ранее, 26 января, Дональд Трамп в интервью телекомпании Fox News рассказал, что вскоре сможет поговорить по телефону с Путиным. Трамп отметил, что надеется на улучшение отношений между странами и совместную с Москвой борьбу против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Предыдущий разговор Путина и Трампа состоялся 14 ноября 2016 года. Они обсудили отношения двух стран, сойдясь во мнении, что те находятся в "крайне неудовлетворительном состоянии".

Собеседники высказались о необходимости объединить усилия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, а также договорились продолжить контакты по телефону, а в перспективе - провести личную встречу.