Российское посольство сравнило Обаму с хромым утенком

Посольство РФ в Великобритании прокомментировало новые санкции США в отношении России изображением утенка с подписью «хромой».

«Президент Обама высылает 35 российских дипломатов в духе Холодной войны. Все, в том числе американцы, будут рады увидеть конец этой незадачливой администрации», - появилось сообщение на странице посольства в Twitter.

Западные СМИ сразу же оценили ответ посольства. «Российское посольство только что ответило мемом на санкции США. Без шуток», - пишет Mashable.

«Ответ России на решение Обамы выслать 35 российских дипломатов оказался быстрым и довольно-таки забавным», - прокомментировали ситуацию журналисты The Independent.

«Россия поиздевалась над статусом «хромой утки» Барака Обамы после введения новых санкций», - отметили сотрудники The Washington Times. В то же время в заметке Business Insider назвали троллинг Обамы «ехидной шуткой».

Вечером 29 декабря Минфин США объявил о введении новых санкций в отношении России в связи с кибератаками, целью которых было повлиять на ход выборов американского президента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые санкции являются «необоснованными и незаконными с точки зрения международного права».

«Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией. RIP», - написал премьер-министр России Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter.

Министерство иностранных дел России, в свою очередь, предложило президенту РФ Владимиру Путину в качестве ответа выслать 35 американских дипломатов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу МИД Сергея Лаврова.

Согласно предложению Лаврова, необходимо выслать 31 сотрудника посольства США в Москве и четырех дипломатов из генконсульства в Петербурге. Их имена Лавров не назвал.

При этом избранный президент США Дональд Трамп, комментируя информацию о новых санкциях, заявил, что США «должны двигаться дальше». Трамп обсудит с представителями разведки санкции в отношении РФ.