Путин распорядился разобраться с чиновником, нахамившим пенсионеру из Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что направил обращение руководству территориального отдела ПФР. С помощью этого он сможет проверить поведение одного из сотрудников во время службы. Причиной такого обращения послужила ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, на которой стало известно о хамском ответе инвалиду.

Пострадавшим от слов чиновника стал житель деревни Терпилицы, что в Ленинградской области. Он спросил у чиновника, когда повысят пенсии, на что ему ответили, что «это Путин вам обещал, я вам такого не обещал».

Президент России обещал разобраться, поручив вопрос губернатору Дрозденко.