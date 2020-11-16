Мишустин сообщил о запуске реформы системы государственного управления

В России начнется старт оптимизация системы госуправления с 1 января 2021 года,об этом сообщил Михаил Мишустин. Реформа займёт время до трёх месяцев, а именно: до 1 апреля. В понедельник, 16 ноября, глава российского правительства подчеркнул, что откладывать реформу больше нельзя.

По словам главы правительства словам, единый штату чиновников необходимо быть рационально сформировано. Около 20% процентов должностей в ведомствах и министерствах РФ остаются свободными.

Михаил Мишустин также зявил о том, что самим проведением реформа госуправления займётся специально созданная группа. Ожидается, что в центральном аппарате штат работников сократится до 5 процентов, в то время как в территориальных ведомствах ожидается сокращение на 10 процентов.

Стоит отметить, что данная реформа не коснётся финансовых ресурсов, которые направлены на поощрение работы государственных служащих, так как данные поощрения продолжат выплачивать в штатном порядке. Административная реформа нацелена на расширение функциональности портала государственных услуг, гражданам станет доступна возможность обращения напрямую из личного кабинета сайта в ведомство или министерство.