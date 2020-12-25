Неучтенный поток денег и захоронения на закрытых кладбищах. Что происходит с «похоронкой» во Всеволожском районе

По данным Петростата за первые 9 месяцев 2020 года смертность в Ленинградской области выросла практически на 12%. В январе — сентябре 2020 года в Ленинградской области умерли 19 943 человека, что на 2416 человек больше, чем за тот же период 2019 года. Однако далеко не для всех эти цифры — плохая новость, ведь есть структуры, которые зарабывают на умерших.

В сети жители Ленобласти жалуются не только на дороговизну похоронных процедур, но и указывают на непростое положение дел в этой сфере. О происходящем на кладбищах наиболее крупного муниципального района Ленинградской области нашлись интересные сведений, которые вызывают вопросы. С ними редакция «Санкт-Петербург.ру» в официальном запросе обратилась к администрации МО Всеволожской муниципальный район, однако на момент публикации материала ответа не получила.

Часть первая. «Черный нал» - неучтенный поток наличных денежных средств

В октябре 2020 года семье А. (полные данные имеются в распоряжении редакции) пришлось хоронить любимого дедушку. Родственники вспоминают одну деталь: оформление документов для погребения происходило в администрации кладбища в деревне Вартемяги, при оплате услуг им выдали два документа - кассовый и товарный чеки, в которых были указаны принципиально разные суммы. Кассовый на 10 тысяч рублей, а товарный — почти на 30 тысяч рублей. Напомним, что первый документ — один из инструментов Федеральной налоговой службы, направленный на контроль доходов и их последующего налогообложения. Товарный чек в свою очередь нужен именно для подтверждения расхода клиента, а не дохода самой организации, и налоговым документом не является.

«У меня в тот момент мелькнули сомнения, но было вообще не до этого — похороны. А на днях перебирал документы и вспомнил про этот нюанс. Получается, что 20 тысяч рублей ушло мимо кассы? А мы ведь еще очень скромно потратились на похороны, многие тратят и по 100 000 рублей и больше. У меня была мысль обратиться в правоохранительные органы, но все договоры и чеки с печатями госучреждения муниципального бюджетного учреждения «Ритуальные услуги» Всеволожского муниципального района, поэтому затея изначально выглядит проигрышной…», - рассказал один из членов семьи А.

Можно предположить, что произошло недоразумение и человек ошибается или не помнит кто и при каких обстоятельствах выдал ему имеющиеся у него на руках документы. Однако в некоторых сообществах в социальной сети «ВКонтакте», посвященных поселениям Всеволожского района, без труда нашлись несколько аналогичных историй со схожей «механикой расчетов».

Вот еще один случай двух чеков - сумма в товарном чеке была 30 400 руб, а кассовый чек был выдан всего на 3 400 рублей, то есть почти в 10 раз меньше. На кассовом чеке были указаны реквизиты МУП «Ритуальные услуги» МО Сертолово.



Ранее о потоках неконтролируемых наличных денег говорили и сами руководители государственных учреждений, контролирующих похоронную деятельность во Всеволожском районе. Вот только работу с так называемым «черным налом», они приписывали бизнесменам. Так, например, директор МБУ «Ритуальные услуги» (того самого учреждения, где предположительно выдали официальный чек и товарный чек на разные суммы) Павел Руденко в интервью ЛенТв заявил, что за 1 день работы кладбищенские коммерсанты могут зарабатывать по нескольку миллионов рублей. Он же говорил о том, что при обращении в МБУ похороны обойдутся в 10 тысяч рублей, которые впоследствии уйдут в бюджет.

Обозначенная Павлом Руденко сумма — это плановая стоимость, реальность же, судя по рассказам, бывает разнообразнее. Некоторые рассказывают, что обычной считается ситуация, когда прибывшие в спецтранспорте работники МБУ берут с горожан за вывоз тела 3000 рублей, выбивая чек на 2100. На вопрос о разнице в 900 рублей, отвечают: «за погрузку».

Стоит отметить, что иногда люди вынуждены еще и ждать приезда спецтранспорта с покойником в квартире по 6-8 часов. Зачастую они и не подозревают, что могут обратиться в другую службу, ведь именно телефон МБУ «Ритуальные услуги» висит во всех отделах полиции Всеволожского района.

В интернете под телефоном МБУ нашелся отзыв, в котором фигурирует сумма 15 000 рублей, за вывоз тела МБУ «Ритуальные услуги».

«Один раз пришлось обратиться, когда умерла теща. С нас содрали 15000 за вывоз тела, хотя езды до морга - 3 км. Данный телефон я увидел на информационном стенде в Сертоловском отделе полиции, с подписью звонить строго по этому номеру. Видимо, товарищи работают в крепкой связке. Спецтранспорт доставил тело в морг, после чего мне сразу позвонил другой мужчина, представившись директором МУП Похоронные услуги Луниным Владимиром Николаевичем и сказал, что если мы хотим захораниваться на Сертоловском кладбище, то это только через них, так как другим похоронным агентствам они не разрешат хоронить. В итоге этот МУП содрал с нас 130 000 рублей», - поделился на сайте «База номеров» https://baza-nomerov.com/number/88005505785/ своим опытом Павел Германович, хоронивший в Сертолово родственницу весной 2020 года.

Бывает и так, что дорогостоящие услуги конкретной структуры для организации похорон навязываются при приезде спецтранспорта, внутри которого уже есть агент. И появляется он похоже совсем не для того, чтобы помочь со-гражданам, в чьи семьи пришла смерть, а для навязывания дополнительных платных услуг. Убитым горем родственникам объясняют, что достойное погребение — это серьезные расходы. А вот то, что эти расходы, возможно, будут разделены на два потока — тот, что отразиться в кассовом чеке, и тот, что в товарном — об это граждане зачастую даже не подозревают, да и не задумываются, так как у них произошло горе – смерть близкого человека.



Исходя из собранной нами информации, наиболее важные вопросы мы задали администрации муниципального Всеволожского района, в чьем ведении находятся кладбища следующие вопросы:

1. Куда идут деньги, отраженные в товарных чеках?

2. Поясните, пожалуйста, на каком основании сотрудники муниципальных учреждений оказывают услуги без выдачи платежных документов, установленных законодательством? Или это делают не имеющие отношения к муниципальным учреждениям люди, представляясь от их имени?

3. Кто контролирует процесс приема платежей от клиентов в указанных учреждениях?

4. Кому и на каких основаниях направляются денежные средства, не отраженные в кассовых чеках при вывозе тел умерших?

5. Что необходимо предпринять коммерческим организациям, транспортирующим тела умерших, чтобы информация о них также была размещена в отделах полиции с целью информирования граждан?

В связи с отсутствием ответов от администрации, можно только догадываться, куда направляется поток «неучтенного нала» и каким образом выстраивается и контролируется работа МБУ «Ритуальные услуги».

Возможно налоговую инспекцию, которую ранее возглавлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заинтересует найденная нами информация и будет проведена проверка деятельности «похоронного бизнеса» в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.

Часть 2. Расширение похоронных территорий

Кроме жалоб на кассы, привлекает внимание и появление свежих захоронений на Всеволожском кладбище №2, где еще в феврале 2019 года постановлением главы администрации Всеволожского муниципального района Андрея Низовского запрещено рыть новые могилы. Документ допускает лишь погребение на «родственных» участках, однако вопреки постановлению на кладбище подконтрольном МБУ появились несколько одиночных свежих могил. Возможно, эти места как-то были выведены из под запретного постановления - узнать основания для появления новых могил смогут контролирующие органы, если проявят интерес к данной истории появления новых могил на «закрытом» кладбище.



Однако это еще мелочь, по сравнению с тем, что происходит с Токсовским кладбищем, где хозяйствует бюджетное муниципальное учреждение «Токсовская служба заказчика» под руководством Александра Павлова. Буквально месяц назад местные жители заметили, что погост активно расширяется за счет вырубки деревьев в Кавголовском лесопарке — а это особо охраняемая природная территория. Живописные и вековые леса известного в Ленобласти заказника «Токсовские высоты», через который проходит экотропа, беспощадно вырубаются целыми участками.

Фотографии сваленных в кучу деревьев, поредевшей рощи и «бездействие» местной администрации активно обсуждаются жителями в группах в «ВКонтакте». Пользователи соц сетей отмечают, что лесополоса стала не только донором земли для кладбища, но и помойкой с похоронной утварью. В этих же обсуждениях почему-то упоминается и директор МБУ «Ритуальные услуги» Павел Руденко. Назвав его «побитым красавчиком» с «кетчупом на лице», один из пользователей предположил, что беспорядки на кладбище его рук дело, хотя за токсовский погост непосредственно отвечает БМУ «Токсовская служба заказчика».

Мы задали следующий вопрос Администрации Всеволожского района - когда и на каких основаниях территория, расчищаемая для увеличения площади кладбища, передана на баланс кладбища, или данные действия являются незаконным захватом территории?

Скорее всего ответ мы получим после проведения внутренних проверок деятельности руководителей кладбища.



Часть 3. Реформы, после которых стало только хуже

Казалось бы, что описанные нами ситуации и возможные нарушения логичнее ожидать от бизнес структур, целью которых является заработать как можно больше денег. Тем более в 2020 году, спустя 3 года после попытки местных властей навести порядок в этой отрасли - в 2017 году регионами поступила соответствующая команда из Кремля.

Во Всеволожском муниципальном районе тогда решили, что возьмут под контроль ритуальные услуги с помощью реорганизации МП «Ритуальные услуги» в МБУ «Ритуальные услуги». Учреждение фактически получило статус единой похоронной службы во Всеволожском муниципальном районе, призванной контролировать происходящее на кладбищах, а не зарабатывать деньги.

В задачи МБУ вошло и содержание десятка местных кладбищ, и оказание похоронных услуг. По факту это означает, что учреждение должно было иметь штат сотрудников, которые смогут держать кладбища в порядке и обслуживать население: решать вопрос с перевозкой, гробом или урной, захоронением и другие. Однако ключевая задача МБУ — обеспечить для граждан возможность похоронить усопших в рамках гарантированного перечня, то есть бесплатно. Дополнительные коммерческие услуги должны оказываться на конкурентной основе.

Однако любые конкуренты МБУ сразу же оказываются на шаг сзади, ведь полицейские изначально ориентируют людей на контакт с МБУ, на этапе вывоза тела. Естественно это дает серьезное преимущества муниципальному учреждению перед бизнесом.

Вообще со всеми похоронно-ритуальными задачами муниципалам проще всего справляться с помощью привлечения бизнеса. Более того, примерно это предполагалось: поначалу часть кладбищ и осталась под управлением частных компаний, благодаря договорам, заключенным еще до реорганизации. Чтобы сфера жила в ногу со временем МБУ необходимо было провести государственные закупки - найти подрядчиков. Однако за последние 2 года, если верить сайту госзакупок, этого так и не было сделано. Поэтому формально большинство кладбищ МБУ обслуживает самостоятельно.

И это несмотря на то, что в 2018 году МБУ получило от местного УФАС предписание, провести закупочные процедуры. Примерно в это же время из МБУ ушел прежний руководитель Игорь Евтишенков, которого сменил Павел Руденко. Источник во Всеволожском муниципалитете, обоих называет близкими к Валерию Половинкину — бывшему заместителю главы местной администрации. По некоторым слухам, именно он сумел согласовать оба назначения в МБУ «Ритуальные услуги» у главы муниципального образования Андрея Низовского.

В 2019 году чиновник Половинкин становится муниципальным депутатом от «Единой России», а в январе 2020 года его арестовывают.

Следственный комитет возбудил в отношении Половинкина уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере. На момент ареста следователи располагали данными о 4,9 млн рублей, которые замглавы Всеволожской администрации получил от одной из местных ритуальных компаний. Именно в эту сумму, по версии Следственного комитета, коммерсантам обходилось «общее покровительство» чиновника в период с июля 2017 по июль 2018 года. То есть в тот отрезок, когда директором МБУ был Игорь Евтишенков. По информации от источника, близкого к местному следствию, в уголовном деле он может фигурировать как подозреваемый соучастник преступления.

Евтишенков может стать вторым подряд директором «Ритуальных услуг», попавшим в разработку правоохранительных органов. Его предшественник Андрей Чернышев в 2017 году был пойман сотрудниками ФСБ: муниципальный служащий сдавал одно из помещений под ритуальную лавочку индивидуальному предпринимателю. В отношении Чернышева возбудили уголовное дело по 1 части 285 статьи «злоупотребление должностными полномочими».



История Чернышева, арест Половинкина и возможная сопричастность к преступлению Игоря Евтишенкова еще не означает, что нынешний директор МБУ Павел Руденко — взяточник. Если судить по местным новостям и материалам СК, то как раз со второй половины 2018 года у муниципалов началась прямая конфронтация с частными компаниями. Сейчас МБУ скорее — конкурент для бизнеса, правда с особыми преференциями. Только вот первоначальная идея реформы была в том, что навести порядок и не допускать бардака на погостах, потоков неучтенных денег и других нарушений.

С целью прояснения ситуации с назначениями и установлением фактов о происходящем в МБУ «Ритуальные услуги» мы задали Администрации Всеволожского района следующие вопросы:

1. Какие действия, направленные на борьбу с коррупцией в сфере оказания ритуальных услуг предпринял Павел Руденко после ареста Половинкина?

2. Какие действия предпринимает администрация с целью пресечения возможного злоупотребления должностными полномочиями действующим директором МБУ «Ритуальные услуги ВМР»?

Редакция Санкт-Петербург.ру ожидает ответа от Администраци Всеволожского района с целью подтверждения или опровержения информации, которую нам удалось собрать.