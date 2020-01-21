Картина дня: состав нового правительства РФ, вырубка деревьев в центре Петербурга и «проездной на час»

Главной новостью, по данным «Монитора», стало подписание президентом России Владимиром Путиным указа «О структуре федеральных органов исполнительной власти», формирующего новое правительство. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно указу, в новом составе кабмина будет девять заместителей председателя правительства, в том числе один первый (в правительстве Дмитрия Медведева было десять вице-премьеров, включая одного первого).

Первым вице-премьером в кабмине Михаила Мишустина, бывшего руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС), будет бывший помощник президента Андрей Белоусов. Кроме него заместителями председателя правительства стали замруководители ФНС Дмитрий Григоренко и Алексей Оверчук, глава Росреестра Виктория Абрамченко, гендиректор АО «Газпром-медиа холдинг» Дмитрий Чернышенко и заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

Вице-премьеры Татьяна Голикова, Юрий Борисов и Юрий Трутнев сохранили свои посты.

Второй новостью, по данным «Монитора», стала вырубка больных деревьев в центре Петербурга. Днём во вторник, 21 января, от больных вязов и клёнов зачищали Никольский и Александровский сады.

По данным комитета по благоустройству города, всего было срублено около 35 деревьев. Большая часть из них – вязы, у которых сотрудники садово-парковых предприятий выявили голландскую болезнь – типичное для таких деревьев грибковое заболевание, известное как графиоз. Также срубили один клён: у дерева гнили корни.

Как заявила заместитель председателя ведомства Оксана Гусева, летом вместо срубленных деревьев высадят 55 рябин и лип. Эти деревья заражению не подвержены.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стал «проездной на час», который может появиться в Петербурге. Первыми об этом написали Regnum (12:15), Pitertv (12:50) и «Мойка78» (13:10).

В городе на Неве в 2020 году пройдёт транспортная реформа, после которой количество городских маршрутов уменьшится почти на 200, а маршрутки исчезнут с дорог. В новых условиях пассажиры будут чаще ездить с пересадками – это подтвердили в ГКУ «Организатор перевозок».

Чтобы горожане лишний раз не переплачивали, власти Северной столицы планируют ввести систему единого проездного билета, который будет действовать час. Об этом пишет АБН.

С 16 июля ко всем транспортным картам «Подорожник» будет подключен пересадочный тариф. Он позволит после оплаты поездки в течение часа бесплатно пересесть на другой транспорт.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», Topspbtv и Gazeta.SPb.