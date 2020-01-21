  • 22 Январь 2020
USD 28.12.2019 62.0315 +0.2639
USD ММВБ 20:23 62.0103  
EUR 28.12.2019 69.0349 +0.5346
EUR ММВБ 20:23 68.7306  
Нефть($) 22.01.2020 63.20 2.02
Нефть(p) 22.01.2020 3920.39 +141.45

Картина дня: состав нового правительства РФ, вырубка деревьев в центре Петербурга и «проездной на час»

Автор:


© Фото: currenttime.tv

Темы дня

Кто вошёл в кабмин и как будет работать новая система оплаты общественного транспорта.

Главной новостью, по данным «Монитора», стало подписание президентом России Владимиром Путиным указа «О структуре федеральных органов исполнительной власти», формирующего новое правительство. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно указу, в новом составе кабмина будет девять заместителей председателя правительства, в том числе один первый (в правительстве Дмитрия Медведева было десять вице-премьеров, включая одного первого).

Первым вице-премьером в кабмине Михаила Мишустина, бывшего руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС), будет бывший помощник президента Андрей Белоусов. Кроме него заместителями председателя правительства стали замруководители ФНС Дмитрий Григоренко и Алексей Оверчук, глава Росреестра Виктория Абрамченко, гендиректор АО «Газпром-медиа холдинг» Дмитрий Чернышенко и заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

Вице-премьеры Татьяна Голикова, Юрий Борисов и Юрий Трутнев сохранили свои посты. 

Второй новостью, по данным «Монитора», стала вырубка больных деревьев в центре Петербурга. Днём во вторник, 21 января, от больных вязов и клёнов зачищали Никольский и Александровский сады.

По данным комитета по благоустройству города, всего было срублено около 35 деревьев. Большая часть из них – вязы, у которых сотрудники садово-парковых предприятий выявили голландскую болезнь – типичное для таких деревьев грибковое заболевание, известное как графиоз. Также срубили один клён: у дерева гнили корни.

Как заявила заместитель председателя ведомства Оксана Гусева, летом вместо срубленных деревьев высадят 55 рябин и лип. Эти деревья заражению не подвержены.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стал «проездной на час», который может появиться в Петербурге. Первыми об этом написали Regnum (12:15), Pitertv (12:50) и «Мойка78» (13:10).

В городе на Неве в 2020 году пройдёт транспортная реформа, после которой количество городских маршрутов уменьшится почти на 200, а маршрутки исчезнут с дорог. В новых условиях пассажиры будут чаще ездить с пересадками – это подтвердили в ГКУ «Организатор перевозок».

Чтобы горожане лишний раз не переплачивали, власти Северной столицы планируют ввести систему единого проездного билета, который будет действовать час. Об этом пишет АБН.

С 16 июля ко всем транспортным картам «Подорожник» будет подключен пересадочный тариф. Он позволит после оплаты поездки в течение часа бесплатно пересесть на другой транспорт.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», Topspbtv и Gazeta.SPb.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Васильевский остров: семь классных современных мест

    Весёлая прогулка на один день или даже на целые выходные. С видом на залив, с концертом на крыше, со смёрребрёдами у Бродского и с бесконечной атмосферой искусства.

    читать далее →

    Топ-8 новых кафе и ресторанов Петербурга

    Хот-доги, сладости, пицца, грузинская кухня и другая еда, которая появилась в Северной столице за последнее время.

    читать далее →

    Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

    Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Интернет вещей: что это такое и какая лично мне от этого польза

    Все кричат, что IoT перевернёт мир. Разбираемся, что происходит, и нужно ли миру, чтобы его переворачивали.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Готика в Петербурге: топ-10 зданий с элементами средневекового стиля

    Каменные арки, высокие узкие башенки, кованые шпили на крыше, высокие окна, витражи – всё это таинственный и величественный готический стиль.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.01.20
    Как правильно выбирать косметологическую клинику?
    22.01.20
    Ремонт отопителей: типовые неполадки климатического оборудования
    22.01.20
    Выгодные ставки АПЛ на сайте БК 1хБет Узбекистан
    20.01.20
    Волейбол лайв вместе с 1xstavka
    14.01.20
    Продажа палубной доски из лиственницы по ценам от производителя
    27.12.19
    В каких случаях следует прибегнуть к автоэкспертизе?
    26.12.19
    Где купить бриллианты?
    25.12.19
    Недорогие шкафы от производителя в СПб

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram