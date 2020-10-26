Валентин Енокаев стал первым зампредом комитета по транспорту Петербурга

Валентин Енокаев стал новым первым заместителем председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга. Об этом рассказала пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
Валентин Енокаев родился 4 ноября 1984 года, окончил Балтийский государственный технический университет ("Военмех"). С 2013 года работал в АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области", где занимал пост заместителя генерального директора, в частности, занимался синхронизацией вопросов развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленобласти. В 2019 году стал победителем конкурса "Лидеры России" с социальным проектом "Дорога в будущее".