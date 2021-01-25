Почти половина петербуржцев пользуются "Подорожником"

Самым популярным средством оплаты проезда у жителей Петербурга стал "Подорожник", он занял первое место среди других вариантов проездных билетов. Об этом рассказал зампред комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев.

По его словам, "Подорожником" пользуются более 45% пассажиров. На втором месте по популярности у петербуржцев находятся социальные, льготные, единые билеты.

В самом конце плетутся жетоны.

Как писал Санкт-Петербург.ру, с 1 января 2021 года проезд в общественном транспорте подорожал. За одну поездку на метро (жетон) придется заплатить 60 руб., на наземном транспорте - 55.