Навальный станет лауреатом Нобелевской премии мира

Сегодня, 17 сентября, стало известно, что профессора, которые специализируются на России выдвинули Алексея Навального на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил Сергей Ерофеев, профессор Ратгерского университета в США, в социальной сети Facebook. Также он заявил, что среди поддержавших эту идею профессоров были те, кто «ранее отрицательно относился к деятельности Навального».

Кроме этого, Ерофеев отметил, что возможность поддержать кандидатуру Навального есть и государственныхх деятелей, а также представителей международных организаций.

Как известно, в 2020 году на Нобелевскую премию мира предложили выдвинуть Дональда Трампа, а также представителей белорусской оппозиции – Светлану и Сергея Тихановских.