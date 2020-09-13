Явка на выборах губернатора Ленобласти достигла 38 процентов

В Ленинградской области продолжается голосование за губернатора Ленинградской области. В воскресенье, 13 сентября, явка избирателей на голосование достигла 37,82%. Свое избирательное право реализовали уже 515435 жителей области. Об этом на брифинге о ходе дня голосования сообщил председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский.

Отмечается, что выборы проходят спокойно и организованно. Лебединский поблагодарил наблюдателей на участковых комиссиях.

Выборы досрочно стартовали 11 сентября. Жители Ленинградской области имеют возможность проголосовать на избирательных участках или вне их. Всеобщее голосование завершится в воскресенье, 13 сентября, в 20:00. После этого голоса избирателей будут подсчитаны.