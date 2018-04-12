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Памфилова: В Петербурге выявили всего 29 человек, прогосовавших дважды

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© Фото: Илья Питалев / РИА «Новости»

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По словам главы ЦИК, единичные сбои случились в системе «Мобильный избиратель».

Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с политическими партиями рассказала, что в Петербурге выявили всего 29 человек, проголосовавших дважды, сообщает «Фонтанка.ру».

Это стало возможным благодаря единичным сбоям в системе «Мобильный избиратель», позволявшей проголосовать на президентских выборах по месту нахождения. 

По словам Памфиловой, всех, кто подавал дважды заявления о голосовании по месту нахождения, вычисляли и вычеркивали из списков. Изначально избирателей предупреждали о том, что они понесут ответственность за двойное голосование.

«Единственное, где система не успевала, – это те ситуации, когда люди писали заявления о голосовании по местонахождению по специальной марке, то есть в последний день перед выборами. В случае, если они до этого уже «открепились», это было почти невозможно вычислить», – ответила Памфилова на соответствующие вопросы депутатов Бориса Вишневского («Яблоко») и Ольги Ходуновой (КПРФ).

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По официальным данным, на президентских выборах действующий российский лидер Владимир Путин набрал 76,69% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, за которого проголосовали 11,77% избирателей. Третьим оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он получил 5,65% голосов.

В Петербурге цифры отличаются от общероссийских. Путина поддержали 75,01% избирателей, а Грудинина — 9,04%. На третье место попала Ксения Собчак, набравшая 4,33% голосов. Явка на выборах в Северной столице составила 64,87%.

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