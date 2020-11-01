Беглов рассказал о пользе, которую принесли федеральные миллиарды

Губернатор Петербурга Александр Беглов поделился результатами проделанной работы за прошлую неделю. Он назвал пять самых важных итогов в своем аккаунте «ВКонтакте».

Глава города напомнил о росте взаимодействия города с федеральным центром. На реализацию нацпроектов в Петербурге выделили 29 млрд рублей.

Федеральный транш в миллиард рублей помог ускорить реконструкцию Лиговского путепровода.

Также, по словам Беглова, Петербург назвали одним из лидеров среди туристических городов. К нам едут со всей России по федеральной программе туристического кешбэка.

Также средства выделены средства на реконструкцию фортов Кронштадта - инвестиции найдены для 80% объектов будущего «Острова фортов».

Губернатор поддержал предложение Минздрава о создании отдельного проекта по борьбе с инфекциями.

Он также поблагодарил петербургского школьника, который спас из ледяной полыньи девочку и собаку. Мальчик получил награду от российского парламента.