  • 28 Январь 2021
USD 29.01.2021 76.1854 +1.1454
USD ММВБ 14:33 76.2603  
EUR 29.01.2021 92.1310 +0.9124
EUR ММВБ 14:33 92.3223  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербург получил миллиард на ремонт дорог

Автор:


© Фото: Балтфото

Темы дня

Средства поступили из федерального бюджета.

Санкт-Петербург получил 1 млрд руб. из федерального бюджета на ремонт дорог в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021 году. Об этом сообщили в Смольном.

Губернатор Александр Беглов отметил, что поддержка центра очень важна для северной столицы и поможет улучшить качество трасс в Петербурге.

При этом бюджет северной столицы потратит на дороги 4 млрд руб. Пока список магистралей, нуждающихся в ремонте, формируется.

Согласно нацпроекту, к 2024 году в порядке должны быть 85% петербургских трасс.

Как писал Санкт-Петербург.ру, федеральный бюджет, в том числе, спонсирует строительство крупных магистралей в нашем городе. Так, ранее сообщалось о миллиардных вложениях в ШМСД.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Дороги
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.01.21
    Как наладить отношения с деньгами?
    20.01.21
    Рецепты счастья - в фильме «Я - настоящий. Жизнь на максимум»
    31.12.20
    Что необходимо знать о работе или ремонте автомобильного стартера и генератора?
    23.12.20
    Матрасы: от чего зависят цены
    22.12.20
    Пандемия коронавируса стала мощным толчком для развития онлайн репетиторства
    20.11.20
    Что необходимо знать о ремонте посудомоечной машины
    13.11.20
    Новинка от Renault: Аркана для Евросоюза
    02.11.20
    Что такое фильтры под мойку?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram