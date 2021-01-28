Петербург получил миллиард на ремонт дорог

Санкт-Петербург получил 1 млрд руб. из федерального бюджета на ремонт дорог в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021 году. Об этом сообщили в Смольном.

Губернатор Александр Беглов отметил, что поддержка центра очень важна для северной столицы и поможет улучшить качество трасс в Петербурге.

При этом бюджет северной столицы потратит на дороги 4 млрд руб. Пока список магистралей, нуждающихся в ремонте, формируется.

Согласно нацпроекту, к 2024 году в порядке должны быть 85% петербургских трасс.

Как писал Санкт-Петербург.ру, федеральный бюджет, в том числе, спонсирует строительство крупных магистралей в нашем городе. Так, ранее сообщалось о миллиардных вложениях в ШМСД.