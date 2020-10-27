Петербург выделил более 20 миллиардов на региональные проекты в 2020 году

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе панельной дискуссии "Национальные цели развития РФ на период 2030 года. Новая роль нацпроектов как драйвера восстановления российской экономики" рассказал о региональных проектах, реализуемых в Санкт-Петербурге.

По словам губернатора, национальные проекты могут стать важным стимулом для укрепления экономики и благосостояния людей. Сейчас в Санкт-Петербурге реализуется 43 региональных проекта в рамках 11 национальных проектов. На них выделено 28,9 миллиардов рублей, из них 21,75 - из бюджета города.

В данный момент освоено 61,4 процента денежных средств из-за того, что на реализацию проектов влияют коронавирусные ограничения. из-за них ряд мероприятий перенесли на вторую половину года. Беглов надеется, что объем финансирования в полной мере будет освоен к концу года.