Украина пообещала устроить военный парад, который вызовет «землетрясение в Кремле»

Народный депутат Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Олег Барна заявил, что военный парад в Киеве, который пройдет 24 августа в честь Дня независимости, вызовет «землетрясение в Кремле», сообщает телеканал NewsOne.

«Нам есть чем похвастаться. Парад – это измерение патриотизма всех граждан, которые хотят увидеть боеспособность нашей армии. Я думаю, что марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле», – сказал парламентарий.

Депутат добавил, что новый украинский танк Т-64 превосходит по мощи российскую «Армату», забыв упомянуть про то, что накануне тяжелая техника задымилась и заглохла по пути на репетицию.

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Не вспомнил Барна и про то, что во время субботней репетиции, случившейся 18 августа, в стену киевского бизнес-центра врезалась зенитно-ракетная установка «Бук».

В параде примет участие 4 тыс. военнослужащих. По словам украинского министра обороны Степана Полторака, зрителям покажут новые образцы вооружения и технику.

Ранее сообщалось, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что Москва захлебнется собственной кровью в случае возможного нападения.

В параде будут принимать участи 4 тыс. военнослужащих. По словам украинского министра обороны Степана Полторака, в рамках мероприятия будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техника.



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