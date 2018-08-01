Боксер Александр Усик отказался от звания «Герой Украины»

Боксер Александр Усик, победивший россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), отказался от звания «Герой Украины». По словам спортсмена, ему не нужны никакие звезды.

«Герой? Не нужны мне никакие звезды. Для своего народа, для определенного количества людей моей страны я и так являюсь героем, мне не нужны для этого регалии», – сказал Усик на пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы.

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С инициативой наградить боксера выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Еще до завоевания Кубка Мохаммеда спортсмен подчеркивал, что не собирается становиться жертвой политической пропаганды.

Ранее в Петербурге открыли филиал чеченского клуба единоборств «Ахмат». Клуб на Инструментальной улице рассчитан на 120 человек, там ведут занятия по тайскому боксу, джиу-джитсу, борьбе и другим видам спорта.