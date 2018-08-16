Россия в случае наступления на Украину захлебнется собственной кровью

Два года назад я отвечал на вопрос: что будет, если россияне попытаются начать наступление? Тогда я сказал, что они захлебнутся нашей и собственной кровью. Сегодня мне кажется, что в случае наступления они будут захлебываться собственной кровью.

За эти годы мы много чего изменили и в армии, и в оснащении, и в оружии. Ситуация несравнима с 2014 годом. Тогда они имели шанс на более-менее победную «войнушечку», но остановились, потому что армия не разбежалась, а начала упираться и давать отпор. Для них это было неожиданностью, и они не рискнули идти дальше.

Есть много стран, которые можно оккупировать. Такое впечатление, что даже президент Белоруссии Александр Лукашенко опасается этого. У нас есть опыт, а у них нет, поэтому они даже не заметят, что у них произошла оккупация.

Кроме того, мы донесли свою беду всему миру, и сегодня, несмотря на все попытки о чем-то договориться с Кремлем, в мире есть понимание того, что собой представляет Россия.

Это один из вариантов, но я думаю, что это вообще возможно, потому что в Беларуси сейчас нет союзников и поддержки в мире. В свое время они сделали ставку на Россию и теперь могут получить.

Цитата по материалам портала «Апостроф»