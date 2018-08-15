В поисках союзников: Путин предложил Ким Чен Ыну встретиться в ближайшее время

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на северокорейское новостное агентство ЦТАК.

«Я подтверждаю свою готовность в ближайшее же время встретиться с вами, чтобы обсудить безотлагательные вопросы двухсторонних отношений и важные региональные вопросы», – говорится в сообщении.

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Российский лидер добавил, что в дальнейшем Москва, Пхеньян и Сеул (столица Южной Кореи, – прим. ред.) смогут развивать взаимовыгодное сотрудничество, начиная с осуществления трехсторонних проектов.

Ранее, 1 июня, глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи пригласил Ким Чен Ына посетить Россию и пообещал ему встречу с Путиным. Одним из возможных поводов для визита станет Восточный экономический форум.