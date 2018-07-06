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Россия ввела ответные пошлины на ряд товаров из США

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© Фото: ТАСС

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Размер дополнительных сборов составит от 25 до 40%.

Россия ввела ответные пошлины на американские товары. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Мера коснется продукции, аналоги которой производятся в нашей стране. Размер дополнительных сборов составит от 25 до 40%.

По словам министра экономического развития Максима Орешкина, под удар попадут некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазовое оборудование, оптоволокно и инструменты для обработки металлов из США.

Он добавил, что ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров стали и алюминия оценивается в 537,6 млн долларов. На первом этапе объем пошлин составит 87,6 млн долларов в год – это компенсация, на которую, согласно правилам Всемирной торговой организации (ВТО), Москва может претендовать сейчас.

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Сборы еще на 450 млн введут через три года или по решению ВТО, если организация решит, что американские меры не соответствуют принятным правилам.

Ранее Россия подала иск в ВТО для обжалования пошлин на ввоз стали и алюминия в США, введеные в марте 2018 года. Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные Вашингтоном при введении данной меры. Помимо России иски к США ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия.

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