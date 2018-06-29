Россия подала иск в ВТО из-за американских пошлин на сталь и алюминий

Россия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) для обжалования пошлин на ввоз стали и алюминия в США, которые власти Штатов ввели в марте 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.

«Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры. Помимо России иски к США ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия», – заявил глава министерства Максим Орешкин.

В марте 2018 года президент США Дональд Трамп ввел пошлины на ввоз стали и алюминия в США. Изначально они действовали против России, а с 1 июня также распространились на страны Европейского союза, Канаду и Мексику. В ответ на решение американского президента Россия введет дополнительные пошлины на американские товары.

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