Китай обвинил США в развязывании крупнейшей торговой войны в истории. Соответствующее заявление выпустило министерство коммерции КНР. В Пекине считают, что Вашинтон нарушил правила ВТО, введя пошлины на китайские товары. Эти действия мешают процессу восстановления мировой экономики и наносят ущерб безопасности глобальных производственных цепочек.

«Китай обязуется не делать первый выстрел, но для защиты коренных интересов государства и выгоды китайского народа будет вынужден пойти на необходимый ответный удар. Мы также своевременно уведомим ВТО о сложившейся ситуации, будем идти одним путем с миром и вместе поддерживать свободную торговлю и многостороннюю систему», – говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что решение США может привести к дестабилизации мировых рынков, нанести вред большему количеству транснациональных компаний. В конечном счете пострадают не только обычные предприятия, но и потребители, которые ощутят серьезный рост цен.

Читайте также:

Трамп призвал все страны избавиться от торговых барьеров и пошлин



Решение о введении 25%-ных пошлин на импортируемые товары из Китая вступило в силу сегодня, 6 июля. По словам президента США Дональда Трампа, такие меры были приняты в связи с тем, что китайские предприятия пытались присвоить американскую интеллектуальную собственность и технологии, применяя нечестные торговые практики.

Ранее Россия подала иск в ВТО для обжалования пошлин на ввоз стали и алюминия в США, введеные в марте 2018 года. Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные Вашингтоном при введении данной меры. Помимо России иски к США ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.