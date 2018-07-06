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Китай обвинил США в развязывании крупнейшей торговой войны

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© Фото: Wang Zhao / AFP

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В Пекине считают, что Вашингтон ввел пошлины на китайские товары, нарушив правила ВТО.

Китай обвинил США в развязывании крупнейшей торговой войны в истории. Соответствующее заявление выпустило министерство коммерции КНР. В Пекине считают, что Вашинтон нарушил правила ВТО, введя пошлины на китайские товары. Эти действия мешают процессу восстановления мировой экономики и наносят ущерб безопасности глобальных производственных цепочек.

«Китай обязуется не делать первый выстрел, но для защиты коренных интересов государства и выгоды китайского народа будет вынужден пойти на необходимый ответный удар. Мы также своевременно уведомим ВТО о сложившейся ситуации, будем идти одним путем с миром и вместе поддерживать свободную торговлю и многостороннюю систему», – говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что решение США может привести к дестабилизации мировых рынков, нанести вред большему количеству транснациональных компаний. В конечном счете пострадают не только обычные предприятия, но и потребители, которые ощутят серьезный рост цен.

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Трамп призвал все страны избавиться от торговых барьеров и пошлин

Решение о введении 25%-ных пошлин на импортируемые товары из Китая вступило в силу сегодня, 6 июля. По словам президента США Дональда Трампа, такие меры были приняты в связи с тем, что китайские предприятия пытались присвоить американскую интеллектуальную собственность и технологии, применяя нечестные торговые практики.

Ранее Россия подала иск в ВТО для обжалования пошлин на ввоз стали и алюминия в США, введеные в марте 2018 года. Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные Вашингтоном при введении данной меры. Помимо России иски к США ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия.

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