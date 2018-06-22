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Митинги Навального против пенсионной реформы разрешили в семи городах

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© Фото: Instagram / @navalny

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В Ярославле, Новокузнецке и Новосибирске акции протеста проводить запретили.

Администрации семи городов России – Ставрополя, Липецка, Белгорода, Краснодара, Хабаровска, Мурманска и Комсомольска-на-Амуре – согласовали акции сторонников оппозиционного политика Алексея Навального против повышения пенсионного возраста, сообщает РБК. В Ярославле, Новокузнецке и Новосибирске штабам оппозиционера отказали в проведении митингов.

«Мэрия Новосибирска отказала нам в заявке на проведение митинга против повышения пенсионного возраста. Основание: по информации мэрии, в этот день в городе планируются теракты и поджоги. Не шучу. Так и написали», – написал Навальный в своем Twitter.

Ответы от оставшихся десяти городов пока не получены. В общей сложности Навальный анонсировал на 1 июля акции протеста в 20 городах, исключая те, где проходят матчи Чемпионата мира по футболу.

В середине июня правительство России внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста с 2019 года: для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 году; для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 году. В результате реформы в стране должен вырасти размер пенсий.

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Законопроект вызывал недовольство у всех парламентских партий, внесистемной оппозиции и профсоюзов. В Общероссийском объединении профсоюзов Конфедерации труда России подчеркнули, что власти могут решить проблемы пенсионного фонда другим путем.

В частности, бороться с неофициальной занятостью. Таким образом работодатели не смогут уходить от налогов и выплачивать работникам «серую» зарплату. Соответствующая петиция, опубликованная на сайте Change.org, уже набрала в интернете более 2,3 млн подписей.

Следом Навальный назвал принимаемый закон геноцидом. По мнению политика, до наступления пенсионного возраста можно умереть. Он добавил, что на данный момент 40% мужчин и 20% женщин в России не доживают до пенсионного возраста. Припомнил политик и слова Путина, сказанные в 2005 году, когда он выступал против повышения пенсионного возраста.

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