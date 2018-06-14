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Медведев предложил ввести переходный период для проведения пенсионной реформы

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© Фото: Пресс-служба Кремля

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По мнению председателя правительства, эти меры позволят государству направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил с 2019 года ввести переходный период для проведения пенсионной реформы в стране, сообщает «Интерфакс». Он предусматривает пошаговое повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет к 2034 году, а для мужчин – до 65 лет к 2028 году.

По мнению Медведева, это позволит правительству направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции. Предложенные изменения не коснутся нынешних пенсионеров, их доход будет увеличиваться каждый год на 1 тыс. рублей. Все льготы будут сохранены.

Для людей, имеющих большой трудовой стаж, правительство предложило возможность выхода на пенсию на два года раньше установленного срока.

«В качестве компенсационной меры мы предлагаем предусмотреть возможность для всех лиц, которые имеют большой стаж – 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин – выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста в условиях его повышения», – сказал Медведев.

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Ранее глава кабинета министров заявлял, что пенсионная система в стране требует совершенствования, однако действовать нужно «аккуратно и взвешенно». Он подчеркивал, что возраст выхода на пенсию устанавливался в 1930-е годы, когда средняя продолжительность жизни находилась в районе 40 лет.

С тех пор уровень жизни в стране изменился в лучшую сторону, считает Медведев. В настоящее время пенсионный возраст для женщин составляет 55 лет, для мужчин – 60 лет. О необходимости реформы в Кремле говорят уже на протяжении нескольких лет.

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По его словам, "это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции".

При этом изменения не затронут нынешних пенсионеров. Повышение пенсионного возраста позволит поднимать пенсии для нынешних пенсионеров примерно на 1 тыс. рублей в год, добавил Медведев.

Премьер-министр предложил сохранить льготы по возрасту для выхода на пенсию. 

"Предлагается сохранить существующие льготы на досрочные пенсии для ряда категорий", - отметил он.



Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ekonomika/5290613

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