Госдума приняла законопроект о контрсанкциях

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о контрсанкциях против США и их союзников. Об этом говорят данные, размещенные в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Теперь президент и правительство могут вводить запрет на ввоз лекарственных препаратов, сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции из зарубежных стран, прекращать или приостанавливать сотрудничество с «недружественными иностранными государствами» и работающими под их юрисдикцией компаниями.

Ограничения при этом не будут применяться в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России.

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Проект контрсанкционных мер был внесен в Государственную думу в апреле 2018 группой депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Его разработали, когда власти США расширили санкционный список, добавив в него крупных чиновников и бизнесменов, в том числе миллиардера Олега Дерипаску.

Поправки в Уголовный кодекс России, принятые в первом чтении, устанавливают наказание за исполнение иностранных санкций в виде лишения свободы на срок до четырех лет. За совершение действий, «способствующих введению иностранным государством ограничительных мер» предусматривается штраф в размере до 500 тыс. рублей, принудительные работы сроком до трех лет, арест до шести месяцев или лишение свободы на три года.

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