Ответные санкции России в отношении США коснутся алкоголя и лекарств

Ответные санкции в отношении США предусматривают ограничение ввоза алкоголя, табака, лекарств, сельхозпродукции и сырья на территорию России. Соотвествующий законопроект внесли на рассмотрение руководители всех парламентских партий и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Планируется отказаться от инвестиций из стран, поддерживающих недружественную политику Вашингтона, запретить закупки американский IT-технологий для государственных и муниципальных учреждений, повысить сбор за аэронавигационное обслуживание самолетов США, приостановить сотрудничество с американскими компаниями в атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслях.

Отдельно стоит упомянуть про возможность производить товары американских брендов без разрешения правообрадателей. В законопроекте данная норма выглядит так: «исчерпание исключительного права на товарные знаки граждан США в отношении товаров по перечню, определяемому правительством России».

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Ранее власти Соединенных Штатов Америки ввели ограничительные меры против семи бизнесменов из России и 17 чиновников из так называемого «кремлевского списка». Решение о санкциях приняли из-за «вовлеченности российского правительства в различную враждебную активность по всему миру» и «непропорциональных действий в пользу олигархов и правительственных элит».

В «черный список» Вашингтона попали председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, миллиардеры Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов, глава Росгвардии Виктор Золотов, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев.

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