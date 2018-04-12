Помпео объявил об окончании «мягкой политики» по отношению к России

Кандидат на должность госсекретаря США Майк Помпео заявил об окончании «мягкой политики» США по отношению к России, сообщает РИА «Новости».

«Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы мягкой политики в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено», – говорится в письменных показаниях Помпео американскому конгрессу.

По словам экс-главы Пентагона, у Вашингтона есть целый список мер, направленных против Москвы. В частности, США угрожают новыми санкциями, высылкой дипломатов, укреплением американской армии и силами ядерного сдерживания.

Помпео подчеркнул, что действия администрации президента США Дональда Трампа дают понять, что стратегия национальной безопасности «по праву назвала Россию угрозой нашей стране». Несмотря на окончание «мягкой политики», Вашингтон продолжит применять в отношении Москвы дипломатические усилия.

Бывший глава Пентагона стал исполнять обязанности госсекретаря после отставки Рекса Тиллерсона 13 марта. Сегодня, 12 апреля, кандидатуру Помпео, рекомендованную Трампом, должен рассмотреть на слушаниях комитет сената по иностранным делам.

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Ранее США ввели санкции против российских олигархов и чиновников из «кремлевского списка». Решение об ограничительных мерах было принято из-за «вовлеченности российского правительства в различную враждебную активность по всему миру» и «непропорциональных действий в пользу олигархов и правительственных элит».

Под санкции попали председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, миллиардеры Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов, глава Росгвардии Виктор Золотов, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Ограничения коснутся и крупных компаний, в том числе «Газпром Бурение», «Русские машины», РУСАЛ, «Ренова», En+ и «Рособоронэкспорт».

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