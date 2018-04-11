Петербургские казаки решили сжечь чучело Трампа

Православный союз казаков «Ирбис», год назад разжаловавший лидера США Дональда Трампа из есаулов и почетных казаков, решил публично сжечь чучело американского президента, чтобы выразить несогласие с его политикой.

По словам главы петербургских казаков Андрея Полякова, сожжение пройдет на следующей неделе. На столь радикальные меры представители этнической группы решили пойти после объявлений Вашингтона о новых санкциях в отношении России.

Власти США ввели ограничительные меры против семи бизнесменов и 17 российских чиновников из так называемого «кремлевского списка». Решение былл принято из-за «вовлеченности российского правительства в различную враждебную активность по всему миру» и «непропорциональных действий в пользу олигархов и правительственных элит».

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Под санкции попали председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, миллиардеры Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов, глава Росгвардии Виктор Золотов, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Ограничения коснутся и крупных компаний, в том числе «Газпром Бурение», «Русские машины», РУСАЛ, «Ренова», En+ и «Рособоронэкспорт».

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