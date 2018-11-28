Встреча Путина и Трампа запланирована на 1 декабря

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится 1 декабря в Буэнос-Айресе в кулуарах саммита «Большой двадцатки». Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Лидеры стран увидятся после завтрака Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Переговоры пройдут как с участием делегации, так и в закрытом формате «тет-а-тет», сообщил на брифинге Ушаков. Он отметил, что двусторонняя встреча важна в равной степени и США, и России.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов отказаться от встречи с Путиным из-за конфликта России и Украины. Он отметил, что решение будет принято после отчета его команды по ситуации. Позже возле Керченского пролива заметили американский разведывательный самолет.