Возле Керченского пролива заметили американский разведывательный самолет

Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon Военно-морских сил США провел разведывательный полет в районе Керченского пролива. Об этом сообщает мониторинговый портал PlaneRadar.

Судно зафиксировали на расстоянии в 31 км от берега Крымского полуострова. Отмечается, что самолет входит в состав 26-й патрульной эскадрильи американских ВМС.

Сотрудники портала добавили, что практически в том же районе был замечен стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk.

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