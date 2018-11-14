Имущественный вице-губернатор Петербурга Мокрецов подал в отставку

Вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов, курирующий госимущество региона, подал в отставку.

По словам чиновника, заявление об уходе он написал еще 6 ноября, а 21 ноября его последний день на службе. «Заявление написано по собственному желанию, заблаговременно – за 14 дней до даты увольнения, как предписывает трудовое законодательство РФ. Причина моего ухода – переход на другое место работы», – объяснил Мокрецов.

По данным «Фонтанки», чиновник, в чье ведение входило решение вопросов экономического развития и стратегического планирования Петербурга, уезжает работать в столицу. Он может оказаться в корпорации «Ростех».

Под руководством Мокрецова в 2017 году был разработан план передачи Исаакиевского собора РПЦ. Мокрецов также курировал переезд комитетов в «Невскую ратушу».

В пресс-службе Смольного сообщили, что официально решение еще не утверждено.

Мокрецов занимал должность вице-губернатора с апреля 2013 года. До назначения на этот пост он работал помощником полномочного представителя президента в СЗФО. С 2007 по 2010 год руководил Федеральной налоговой службой. В 2010 году возглавил аппарат министра обороны РФ, 5 июля 2011 года был назначен на пост замминистра, который занимал до отставки в декабре того же года.