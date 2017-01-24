Меркель: Мир вступает в новую эпоху

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мир вступает в новую историческую эпоху.

"Я думаю, что спустя четверть века после объединения Германии и после окончания холодной войны новую историческую эру, возможно, сменит другая", — передает Reuters слова канцлера.

По мнению Меркель, открытость, а не популизм, поляризация и изоляция поможет решить такую проблемы как глобализация.

"Мы должны показать, что мы придерживаемся основных принципов нашей нации", — подчеркнула политик.

Ранее, 22 января, глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сказал, что с избранием Дональда Трампа на пост президента США старый мир XX века "наконец-то закончился". Он считает, что мир должен быть готов к неспокойным временам.

Трамп на инаугурации, которая прошла 20 января в Вашингтоне, пообещал вернуть власть американскому народу. В середине января Трамп раскрикитовал миграционную политику Меркель, заявив, что немецкий канцлер сделала большую ошибку — "приняла всех этих нелегалов".