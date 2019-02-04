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От Меншикова до Собчака: семь ярких руководителей Петербурга

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© Фото: Instagram / @paveldemichev

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«Кондитерские оргии», установка Александровской колонны и строительство дамбы – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о семи начальниках Петербурга.

Александр Меншиков

 

Первым руководителем города на Неве был князь Александр Меншиков. Сподвижник Петра Великого возглавил только что созданный Петербург по поручению императора.

«Полудержавный властелин», как прозвал Меншикова Пушкин, правил Северной столицей с небольшими перерывами до 1727 год. Для него построили первое каменное здание Петербурга – дворец на Васильевском острове, который до сих пор находится на Университетской набережной.

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Князя не раз обвиняли в злоупотреблениях, в том числе в присвоении казенных средств. В 1727 году Меншикова арестовали, отправили в ссылку в Сибирскую губернию, где он, лишенный должностей, титулов и наград, умер через два года.

Фото: wikimedia.org
 

Петр Эссен

 

Эпоха графа Эссена прошла в период правления Николая I. В прошлом генерал сражался с французами и ходил в поход в Швейцарию с войсками Александра Римского-Корсакова.

В 1830-е годы в Петербурге произошло сразу несколько важных событий. В то время в городе построили Витебский вокзал и открыли первую в стране железную дорогу, установили Александровскую колонну, запустили первые общественные пассажирские кареты.

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Эссен даже способствовал борьбе с эпидемией холеры. За это он и получил титул графа.

Фото: wikimedia.org
 

Александр Балк

 

Офицер лейб-гвардии Волынского полка правил Петроградом около трех месяцев. Казалось бы, что это небольшой срок, но за это время успело произойти одно из важнейших событий в истории страны – Февральская революция.

Балка в феврале 1917 года арестовали и посадили в Петропавловскую крепость. Чиновнику повезло – уже летом его освободили, после чего он вступил в Добровольческую армию и сражался за «белогвардейцев».

«В 10-м часу жандармский дивизион, расположенный на пути движения взбунтовавшихся к Литейному мосту, во главе с поручиком Подобедовым и людьми, оставшимися свободными от нарядов, тоже присоединился к бунтарям. Окружной Суд пылал. Патронный завод захвачен и тоже подожжен. Для меня стало ясно – мы теряли власть», – вспоминал в мемуарах Балк 27 февраля того года.

Уже после Великой Отечественной войны он стал жить в Бразилии, где умер в 1957 году. Ему был 91 год.

Фото: wikimedia.org
 

Григорий Зиновьев

 

Первым начальником Петрограда после Октябрьской революции стал Зиновьев. Это человек, прошедший путь от одного из главных партийных деятелей до предателя, которого расстреляли.

С наступлением советской эпохи численность Северной столицы значительно сократилась. С 1917 года, когда город возглавил Зиновьев, число жителей снизилось с 2,4 млн до 740 тыс. к 1920 году. Статистика стала улучшаться с 1921 года.

В середине 20-х годов Зиновьев критиковал Сталина и других верховных деятелей партии. В 1926 году его отстранили от руководства Петербургом.

Революционера расстреляли в 1936 году по делу «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра». Поговаривают, что Зиновьев в последние мгновения жизни целовал сапоги палачей, умоляя связаться со Сталином, который якобы обещал помиловать его.

Во время ареста в 1908 году. Фото: wikimedia.org
 

Андрей Жданов

 

Период блокады Ленинграда пришелся на эпоху Жданова. Пост главы города он получил после убийства его предшественника Сергея Кирова, которого застрелили в Смольном в 1934 году.

Про соратника Сталина ходили слухи, что во время Великой Отечественной войны он питался пирожными и устраивал «кондитерские оргии». Историки сомневаются в этом, отмечая, что у Жданова были проблемы со здоровьем и диабет.

Градоначальник запомнился интеллигенции докладом 1946 года, в котором раскритиковал творчество Анны Ахматовой и Михаила Зощенко, причем последнего Жданов назвал «подонком литературы».

Глава Ленинграда был одним из главных кандидатов на пост преемника Сталина, но Жданов умер раньше вождя – в 1948 году. Его похоронили у Кремлевской стены. В прошлом в честь Жданова назывался Приморский район.

Подписание договора между СССР и Финляндской Демократической Республикой. Жданов – крайний слева. Фото: wikimedia.org
 

Григорий Романов

 

Историки считают Романова одним из наиболее влиятельных градоначальников послевоенного Ленинграда. Политик, которого прозвали «хозяином», руководил Северной столицей 13 лет.

«В Ленинграде все, как раньше: Зимний стоит, Елисеев торгует, Романов правит», – шутили горожане.

Период Романова связан со строительством масштабных объектов. Именно при нем начали возводить дамбу, которую полностью открыли только в 2011 году. Также активно развивалось метро на окраинах города – построили станции «Девяткино», «Обухово», «Проспект Ветеранов» и другие.

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Романова, помимо прочего, ассоциируют с гонениями на деятелей культуры и с борьбой с диссидентами. Тем не менее академик Дмитрий Лихачев говорил, что с политиком, несмотря на его характер, «можно было договориться».

Фото: ALDOR46 / wikimedia.org
 

Анатолий Собчак

 

В истории Северной столицы лишь один человек был мэром города. Так должность главы правительства Петербурга называлась при Анатолии Собчаке.

Первый и единственный мэр города на Неве занимал пост с 1991 по 1996 год. Именно в эпоху Собчака Петербургу вернули историческое название – по итогам референдума.

Анатолий Александрович участвовал в разработке Конституции России, был преподавателем у Дмитрия Медведева, премьер-министра и третьего президента РФ. Действующий глава государства Владимир Путин в начале 90-х годов работал в команде Собчака. Писатель и блокадник Даниил Гранин вспоминал, что по состоянию души мэр Петербурга подчинялся только совести.

В 1996 году Собчак проиграл очередные выборы своему заместителю Владимиру Яковлеву. Вскоре Генпрокуратура обвинила уже бывшего градоначальника в злоупотреблении служебными полномочиями.

Собчак на время переехал во Францию, а когда уголовное дело было закрыто, решил вернуться к политической карьере в Петербурге. Во время предвыборной кампании в 2000 году он умер от острой сердечной недостаточности.

Фото: Борис Бабанов / РИА «Новости»
 

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