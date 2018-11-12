Свердловскую чиновницу Глацких «помиловали» за слова «государство ничего не должно молодежи»

Губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев решил не увольнять директора департамента молодежной политики региона Ольгу Глацких, которая обратилась к молодежи словами «государство не просило вас рожать». Об этом сообщает Ura.ru.

Во время встречи с волонтерами Глацких сказала, что молодые люди полагают, что «государство им все должно». «Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», – добавила она.

Позднее чиновница заявила, что ее слова вырвали из контекста. Она извинилась за резкое высказывание.

Несмотря на это, ее отстранили от работы в региональном правительстве на время проверки ситуации. Губернатор отметил, что заявления Глацких противоречат приоритетам работы местных властей.

Как оказалось, Глацких отделается выговором, заявил источник в аппарате губернатора. Решение было принято после «серьезного разговора» Кувайшева с чиновницей.

Журналистам не удалось взять комментарий Глацких. Ранее сообщалось, что она с 4 ноября отдыхала на Сейшельских островах, при этом от обязанностей ее отстранили 6 ноября.