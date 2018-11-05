Свердловская чиновница обратилась к молодежи фразой «государство не просило вас рожать» (ВИДЕО)

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что государство ничего не должно молодежи. Ее слова прозвучали в ответ на вопрос о финансировании детских проектов, сообщает Znak.com.

«Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», – сказала Глацких на встрече с волонтерами в Кировграде.

Она отметила, что «все знают свои права, но все забыли про свои обязанности», и подчеркнула, что «зарплаты трехкопеечные – и у чиновникков, и у госслужащих». По данным «Комсомольской правды», за 2017 год Глацких заработала 1,5 млн рублей, то есть примерно по 125 тыс. в месяц.

В свою очередь чиновница заявила, что фраза была вырвана из контекста. «Я имела в виду то, что за воспитание детей несут ответственность родители. А государство является лишь вспомогательным ресурсом. Оно поддерживает, дает стартовый капитал, строит садики, школы», – сказала она.

Губернатор региона Евгений Куйвашев назвал высказывание 29-летней чиновницы некорректным. Он пообещал изучить ситуацию, «чтобы спокойно разобраться и сделать выводы», сообщает Ura.ru.

Глацких возглавляет департамент молодежной политики Свердловской области в 2016 года. Прежде она занималась художественной гимнастикой и в 2004 году выиграло золотую медаль на Олимпиаде.

Видео: YouTube / Андрей Шишотов