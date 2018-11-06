На Урале отстранили от работы чиновницу, заявившую, что «государство ничего не должно молодежи»

Главу департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких временно отстранили от должности из-за высказываний о том, что «государство ничего не должно молодежи». Соответствующее решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщает «Интерфакс».

Во время встречи с волонтерами Глацких сказала, что молодые люди полагают, что «государство им все должно». «Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», – добавила она.

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«С тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться. Демографическая политика, поддержка семьи, детей и молодежи являются безусловным приоритетом нашей работы», – сказал губернатор.

Ранее Глацких отметила, что ее слова якобы вырвали из контекста. Позднее она извинилась за свои слова. «Я признаю, что, может, эта мысль была выражена чересчур прямолинейно, и приношу свои извинения за столь резкое высказывание», – передает ТАСС ее слова.