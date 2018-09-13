Евросоюз продлил антироссийские санкции до 15 марта 2019 года

Европейский союз продлил действие санкций в отношении России на полгода. Теперь срок их действия увеличен до 15 марта 2019 года, сообщается на сайте Совета ЕС.

Решение было принято из-за действий, «подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».

Согласно официальной информации, ограничительные меры затрагивают 155 физических лиц и 44 юридических лица.

Антироссийские санкции связаны с референдумом 2014 года, по итогам которого Крым вошел в состав России. Большинство стран мира не признают итоги голосования.

В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. Документ позволяет запрещать международное сотрудничество с иностранными организациями и государствами, запрещать ввоз различной продукции. Закон разработали, когда власти США расширили санкционный список, добавив в него крупных чиновников и бизнесменов, в том числе миллиардера Олега Дерипаску.