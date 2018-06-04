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Путин подписал закон о контрсанкциях

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© Фото: Пресс-служба Кремля

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Правительство и глава государства смогут запрещать ввоз лекарственных препаратов, сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции из недружественных стран.

В понедельник, 4 июня, президент России Владимир Путин подписал закон об ответных действиях на «недружественные действия» США и других стран.

Теперь глава государства и правительство могут запрещать или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными иностранными государствами и организациями, которые прямо или косвенно находятся под их юрисдикцией.

Закон позволяет запретить зарубежным компаниям участвовать в госзакупках и приватизации государственного имущества, проводить от имени России приватизационные сделки.

Позволяет запрещать ввоз лекарственных препаратов, сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции из зарубежных стран. Ограничения не будут применяться в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России.

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Проект контрсанкционных мер был внесен в Государственную думу в апреле 2018 группой депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Его разработали, когда власти США расширили санкционный список, добавив в него крупных чиновников и бизнесменов, в том числе миллиардера Олега Дерипаску.

Поправки в Уголовный кодекс России устанавливают наказание за исполнение иностранных санкций в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

За совершение действий, «способствующих введению иностранным государством ограничительных мер» предусматривается штраф в размере до 500 тыс. рублей, принудительные работы сроком до трех лет, арест до шести месяцев или лишение свободы на три года.

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