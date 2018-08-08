Американские сенаторы готовятся признать Россию спонсором терроризма

Сенаторы США хотят признать Россию спонсором терроризма. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на законопроект, разработанный политиками.

Авторы документа, в том числе Линдси Грэм и его коллеги, считают, что власти Штатов должны публично призвать правительство РФ вернуть Крым Украине, отказаться от поддержки насилия на востоке Украины со стороны сепаратистов и от поддержки президента Сирии Башара Асада.

Сенаторы заявили, что необходимо создать структуру, которая будет согласовывать санкции с Европейским союзом. Помимо этого, они считают, что нужно организовать Национальный объединенный центр для ответа на гибридные угрозы. Предполагается, что он будет бороться с попытками негативного влияния России в мире.

Согласно экономической части законопроекта, политики планируют запретить семи российским банкам операции в США и заморозить их активы. Речь, в частности, идет о Сбербанке, ВТБ, ВЭБ и Промсвязьбанке.

Ранее сенатор Грэм заявил, что санкции не остановили Россию от вмешательства в выборы в США в 2018 году.

В середине июля в Хельсинки прошел саммит между Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Вскоре после встречи американский лидер заявил, что принимает выводы американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года. Однако на результат выборов, по его словам, Москва повлиять не смогла.