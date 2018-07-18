В стиле ренегата: Трамп признал доводы спецслужб о вмешательстве России в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что принимает выводы американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года. Однако на результат выборов, по мнению американского лидера, Москва повлиять не смогла.

«Я полностью поддерживаю американские разведведомства и всегда поддерживал. И я глубоко убежден, что действия России не оказали совершенно никакого влияния на исход выборов», – цитирует Трампа ТАСС.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки американский лидер рассказывал, что верит и той и другой стороне. По словам миллиардера, глава российского государства активно и убедительно отрицал выводы американской разведки.

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«Я верю и той и другой стороне. Я доверяю своей разведке, но хочу сказать, что президент Путин очень активно и убедительно отрицал ее выводы. Он сказал, что за этим взломом стоит не Россия, и я не вижу причин, почему она стояла бы за этим», – говорил Трамп на встрече.

Саммит в столице Финляндии стал первой полноформатной встречей Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Прежде президенты виделись дважды – в июле 2017 года во время саммита G20 в Гамбурге и в ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме.

В Хельсинки стороны закрыли «крымский вопрос», обсудили ситуацию в Сирии, договорились о сотрудничестве в сфере безопасности. По словам Трампа, эти переговоры были хорошим стартом для всех.