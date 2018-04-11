Инаугурацию Путина проведут 7 мая

Инаугурация избранного президента России Владимира Путина состоится 7 мая. Дату торжественного мероприятия объявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время выступления в Государственной думе.

Глав кабинета министров представил депутатам отчет о деятельности правительства за шесть лет. Он отметил, что за этот период более полутора тысяч инициатив чиновников, сообщил «Интерфакс».

Медведев подчеркнул, что, в соответствии с Конституцией, после инаугурации правительство уйдет в отставку.

Церемония вступления избранного президента России в должность с 2000 года проводится 7 мая.

В начале апреля глава Центризбиркома Элла Памфилова вручила Путину удостоверение об избрании президентом. Она поздравила его с «убедительной чистой» победой на выборах.

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По официальным данным, Путин по итогам выборов набрал 76,69% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, за которого проголосовали 11,77% избирателей. Третьим оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он получил 5,65% голосов.

В Петербурге цифры отличаются от общероссийских. Путина поддержали 75,01% избирателей, а Грудинина — 9,04%. На третье место попала Ксения Собчак, набравшая 4,33% голосов. Явка на выборах в Северной столице составила 64,87%.

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