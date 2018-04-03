Путину вручили удостоверение президента России

Глава Центрального избирательного комитета Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение об избрании президентом России. О встрече председателя ЦИК и действующего главы РФ сообщила пресс-служба Кремля.

Памфилова поздравила Путина с «убедительной чистой» победой. Российский лидер поблагодарил ее коллег за работу в ходе избирательной кампании.

«По общему мнению, эта работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне. Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны», — отметил Путин.

Глава ЦИК подчеркнула, что, согласно опросам, 88% россиян согласны с достоверностью выборов. По ее мнению, на доверие граждан повлияла система видеонаблюдения на избирательных участках и система «Мобильный избиратель».

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По официальным данным, Путин по итогам выборов набрал 76,69% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, за которого проголосовали 11,77% избирателей. Третьим оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он получил 5,65% голосов.

В Петербурге цифры отличаются от общероссийских. Путина поддержали 75,01% избирателей, а Грудинина — 9,04%. На третье место попала Ксения Собчак, набравшая 4,33% голосов. Явка на выборах в Северной столице составила 64,87%.

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