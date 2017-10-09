Милонов просит признать сторонников Навального сектантами

Депутат Государственной Думы РФ от партии "Единая Россия" Виталий Милонов направил письмо на адрес Министра юстиции РФ Александра Коновалова с просьбой признать оппозиционного политика Алексея Навального организатором опасной тоталитарной секты.



"По косвенным признакам, деятельность самого Навального, его сторонников, штабов - чистой воды структура тоталитарной секты. Здесь промывают мозги, выкачивают деньги, замыкают круг общения и жизни только на таких же сектантов, ломая семьи и судьбы адептов",- заявил Милонов.



По его мнению, деятельность Навального в России построена по аналогии с "сектой сайентологов".



"Мы видим, что здесь применяются те же механизмы и приемы - нахождение в секте становится уже самоцелью, люди, дети уходят из семей, чтобы постоять в пикетах, раздавать брошюры и получить некое сакральное знание",- считает единоросс.

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В минувшую субботу, 7 октября, во многих российских городах прошли акции сторонников Навального. Самая большая из них состоялась в Петербурге. На ней было задержано 68 человек.

При этом уполномоченный по правам человека в Северной столице Александр Шишлов позже заявил, что исполнительные власти города избирательно подходят к согласованию публичных мероприятий.