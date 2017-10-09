Омбудсмен Петербурга обвинил Смольный в избирательном согласовании митингов

Уполномоченный по правам человека в Северной столице Александр Шишлов заявил, что исполнительные власти города избирательно подходят к согласованию публичных мероприятий.

Шишлов считает, что чиновники не желают находить законные способы реализовать право граждан на мирные собрания. Это, по его мнению, приводит к радикализации общество и провоцирует на проведение несогласованных акций.

Омбудсмен предложил обсудить законодательство о митингах в петербургском ЗакСе, предает "Интерфакс".

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Митинги за Навального: 290 задержанных и десятки избитых

В минувшую субботу, 7 октября, на несанкционированной акции сторонников оппозиционера Алексея Навальногобыло задержано 68 человек. Некоторые из них получили травмы.

Так, активистке Марине Букиной поранили голову. Начавшему это снимать фотографу "Медиазоны" Давиду Френкелю тоже досталось – его сотрудники правопорядка били по ногам и голове дубинкой. Кроме того, очевидцы сообщают, что одна из участниц митинга сломала ногу по вине представителей правопорядка.