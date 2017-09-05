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Смольный хочет заработать 1,7 млрд рублей на переезде в «Невскую ратушу»

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© Фото: ratusha.ru

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Ранее эта планка была значительно выше.

Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга рассчитывает заработать 1,7 млрд рублей на продаже недвижимости Смольного после переезда комитетов правительства города в «Невскую ратушу», заявил зампред КИО Александр Семчуков на нулевых чтениях бюджета в Заксобрание Северной столицы.

Эти средства планируется получить по итогам переезда сразу 18 комитетов. Общая сумма денег, которые комитет намерен получить в 2018 году от продажи имущества города, может составить 3,5 млрд рублей, от аренды и продажи недвижимости и земли – 23 млрд рублей.

При этом депутат ЗакСа Андрей Васильев после доклада КИО отметил, что год от года перечисления КИО в городской бюджет падают, сообщает АБН.

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Ранее сообщалось, что  чиновники Смольного хотят выиграть на своем переезде в «Невскую ратушу» 7 млрд рублей  Об этом в начале августа заявлял гендиректор Фонда имущества Петербурга Денис Мартюшев. Тогда эксперты рынка недвижимости оценили освобождающиеся здания значительно ниже той планки, на которую ориентируются чиновники Смольного. К примеру, аналитики Colliers International и Rusland SP полагают, что совокупная стоимость всех зданий не превышает 4,5 млрд рублей.

«Невская ратуша» - проект правительства Санкт-Петербурга, основная идея которого заключается в том, чтобы консолидировать на одной территории органы городского управления и представителей бизнес-сообщества города. Кроме того, «Невская ратуша» должна стать не только рабочим местом для тысяч человек, но и новым общественным пространством. На сегодняшний день составлен перечень из 24 ведомств и комитетов Смольного, которые намечено переселить в административно-деловой комплекс «Невская ратуша». 

Проект был начат еще при губернаторстве Валентины Матвиенко. Территория бывшего трамвайного парка № 4 между Новгородской улицей, Дегтярным переулком и улицей Моисеенко в шесть га была передана специально учрежденному ЗАО «М» в 2006 году. Изначально стройку планировалось завершить в конце 2010 года. Ее курировал сын губернатора Сергей Матвиенко, на тот момент, возглавлявший «ВТБ-Капитал». Нынешние сроки завершения инвестпроекта - 2018 год. Всего должно быть построено восемь бизнес-центров, гостиница и здание администрации общей площадью 366 тыс кв. метров.

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